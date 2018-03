Routines : une phrase, plusieurs actions avec Google Assistant

Un bonjour, 10 actions pour le Google Assistant

Une seule routine pour l'heure

Modifié le 15/03/2018 à 11h08

Routines sera particulièrement utile pour contrôler les objets connectés de la maison, comme la lumière ou les thermostats.Google en parle depuis l'an dernier, son déploiement a démarré depuis quelques semaines : voici Routines, une nouvelle fonctionnalité pour Google Assistant, l'assistant vocal du géant de Mountain View. Déjà présente chez le grand concurrent, Alexa d'Amazon, elle permet à l'utilisateur de créer une série de tâches à exécuter à partir d'une seule et unique commande vocale.Par exemple, à partir de "Bonjour", vous pourrez paramétrer Routines pour qu'il allume la lumière, récupère les dernières infos sur la météo, vos quotidiens et sites préférés, mais aussi lance la musique, allume la télévision ou lise votre agenda du jour, etc. Une chaîne d'actions, paramétrable à volonté, dans la limite de ce que Google Assistant est en mesure de contrôler.Le gain de temps (et de salive) est donc important, car il limite pour l'utilisateur le nombre d'opérations à effectuer séparément et la charge mentale qui va de pair. Routines sera intégrée à une mise à jour de Google Assistant qui devrait arriver prochainement en France. Routines remplacera la fonctionnalité "Ma Journée" et sera compatible avec les objets connectés de la maison.Il semble, d'après les retours des premiers usagers, qu'il ne soit en revanche pas possible de programme plus d'une chaîne d'actions : seul le programme "Bonjour" de démarrage de la journée est aujourd'hui prévu. Sans doute faudra-t-il ajouter un "Au Revoir"pour fermer tous les appareils ouverts, ou n'importe quelle routine de son choix.