Spotify fait du ménage dans les chansons jugées haineuses

Un brusque accès de censure chez Spotify

Un outil de détection et des alliances

Modifié le 11/05/2018 à 15h19

Ce ne sont pas seulement les chansons qui sont concernées, mais aussi les artistes dont la conduite générale est jugée haineuse ou incitant à la haine.C'est par R. Kelly que tout a commencé. Le chanteur américain, poursuivi pour abus sexuels depuis de nombreuses années, a semble-t-il été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Spotify a donc décidé d'exclure l'artiste des playlists sélectionnées par l'équipe éditoriale de l'entreprise et de ne plus les promouvoir dans l'onglet « Découvrir ». Les morceaux du chanteur et son profil sont toujours accessibles par le moteur de recherche. Cette décision survient 10 jours après que le mouvement Time's Up a demandé, avec le hashtag #MuteRKelly , aux collaborateurs et partenaires de l'artiste deavec lui.Pour Spotify, il n'y a pas de place sur la plateforme de streaming pour des contenus ou des comportements qui. Kelly n'est pas le seul à avoir été exclu des playlists de la plateforme : le même sort aurait été subi par le rappeur américain XXXTentacion, condamné pour agression et en attente d'un procès pour agression aggravée sur une femme enceinte.La plateforme de streaming dispose d'un outil de détection, le Spotify AudioWatch, qui lui permet de détecter automatiquement les contenus haineux et diffamatoires. Elle propose aussi à ses utilisateurs de signaler tout contenu jugé haineux et incitant à la haine ou à la violence. Pour renforcer cette politique de bonne conduite, Spotify s'est associé avec plusieurs organisations : l'(ADL),(GLAAD),et l'Avec sa nouvelle politique de bonne conduite, les artistes seront donc jugés aussi bien sur le contenu de leurs morceaux que sur leurs actions dans la vie privée. Après l'ampleur de l'affaire Weinstein et du mouvement #MeToo, les plateformes de streaming pourraient elles aussi décider de condamner des artistes et des créateurs à la non-diffusion de leurs contenus.