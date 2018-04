Spotify dévoile les nouvelles fonctionnalités de son offre gratuite

Un Spotify à votre image

Un plein de nouvelles fonctions

[actu: 843209]

[actu: 843226]

[actu: 843142]

Modifié le 25/04/2018 à 11h46

Le géant suédois de la musique va sortir dans les semaines qui suivent la nouvelle version de son application. Elle permettra à l'utilisateur d'accéder à plus de fonctionnalités...mais avec des publicités en contrepartie !Spotify sort bientôt la nouvelle version de son offre gratuite. Voyons ce que cette refonte de l'application apporte de neuf aux utilisateurs. De prime abord, on constate que la publicité est omniprésente, contrepartie pour permettre aux usagers de profiter de toute la liberté annoncée. En plus d'un nouveau design, Spotify annonce plus de souplesse dans l'écoute des artistes choisis.L'application veut permettre à l'utilisateur de découvrir continuellement de nouvelles musiques tout en lui offrant la possibilité de retrouver ses anciens favoris. Lors de l'inscription, Spotify posera quelques questions sur les artistes écoutés, les préférences musicales. Cela simplifiera l'écoute et la découverte de musique. Plus besoin de chercher, l'application propose directement des artistes susceptibles de plaire en fonction des goûts.Quinze nouvelles listes de lecture à la demande sont annoncées. Il sera maintenant possible de sélectionner immédiatement n'importe quel titre de ces listes sans pour autant devoir subir la mélodie d'attente, comme dans la version actuelle. Des listes de lecture personnalisées pour l'utilisateur seront également disponibles, afin de lui permettre de découvrir de nouveaux artistes : «», «» et «». La page principale de l'application s'actualisera aussi en fonction de l'utilisation actuelle.En plus de ces nouvelles options, Spotify propose d'autres fonctionnalités qui devraient réjouir les utilisateurs. Un nouveau bouton sera disponible pourla chanson et l'artiste à l'écoute. Ils seront ainsi ajoutés à votre liste de lecture « Favoris ». Un autre bouton avec la fonction inverse, masquera les morceaux non désirés. Plus l'utilisateur écoutera de la musique, plus les recommandations s'amélioreront.La liste de lecture est un outil majeur pour l'expérience proposée par le Suédois, puisqu'il sera désormais possible de créer et éditer ses propres listes. À mesure que des chansons seront ajoutées, l'application proposera des titres et des artistes compatibles avec les listes et les goûts musicaux de l'utilisateur.Spotify a aussi pensé à quelque chose qui en réjouira plus d'un, notamment ceux dont les forfaits data sont un peu étriqués. L'application propose désormais de réduire la consommation de données, grâce à la fonction « Data Saver ». Logiquement, la qualité des fichiers écoutés en streaming sera légèrement dégradée, ce qui restera la plupart du temps indécelable à l'oreille.La nouvelle version de l'offre gratuite de Spotify devrait sortir dans les semaines qui viennent, mais aucune date n'a été communiquée.