Spotify : la nouvelle interface aurait fuité

Plus de contrôle sur Spotify

Etre plus attirant pour inciter à passer au mode Premium









Modifié le 18/04/2018 à 16h29

Une version repensée de l'interface, mais blindée de pub. Il faudra attendre l'événement du 24 avril pour découvrir la nouvelle version officielle.D'après The Verge, seuls quelques élus ont pu tester la nouvelle version du service d'écoute musicale, mais sans savoir si cette version testée sera l'officielle. Elle permettrait d'avoir plus de contrôle sur notre manière d'écouter les musiques de notre choix : il sera peut-être possible de jouer des chansons à la demande, dans certaines listes de lecture, comme avec la version Premium.Cette nouvelle version est complètement repensée pour la recherche et l'interface change considérablement. La recherche pourra désormais s'effectuer par catégorie, les playlists afficheront un aperçu des titres qui la composent et proposeront des titres et playlists correspondant à vos goûts musicaux. Pour la partie inférieure de la navigation, le bouton « Parcourir » a disparu pour être ajouté à la recherche.On peut noter l'apparition d'un bouton « Premium » sur la droite, invitant les utilisateurs à augmenter leur offre et quitter l'utilisation gratuite. Le bouton Radio semble avoir disparu ainsi que la fonction elle-même.A travers cette version, on note que Spotify a compris que pour attirer de nouveaux utilisateurs il faut que l'expérience gratuite soit plus complète. Et que c'est essentiel s'ils veulent attirer de nouveaux utilisateurs sur leur plateforme. Le géant suédois prévoit 96 millions d'abonnés ainsi qu'une augmentation de 30 % de ses revenus pour la fin de l'année.