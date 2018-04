Spotify : un appareil destiné à la voiture en vue ?

Une photo, mais plusieurs prix

Une connexion 4G pour le Spotify Car Player ?

Modifié le 09/04/2018 à 09h23

Si l'on en croit un message reçu en février par plusieurs usagers de Spotify, il pourrait s'agir duà réception 4G et donc indépendant du téléphone, à fixer sur son tableau de bord.Grosse annonce en vue chez Spotify : le 24 avril, le leader du marché du streaming musical pourrait dévoiler à New York son premier objet connecté. La compagnie garde jalousement le secret, mais des indices suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un contrôleurà poser sur le tableau de bord de sa voiture, voire d'un lecteur autonome permettant de piloter Spotify à la voix.A l'appui de cette théorie, les publicités reçues en février dernier par plusieurs utilisateurs américains de Spotify. Tous rapportent avoir reçu directement dans l'application Spotify une offre pour un nouvel appareil prévu pour sortir prochainement, et qui serait intégré à une offre pour un abonnement à 12,99 dollars par mois. L'appareil serait offert à tout souscripteur d'un abonnement sur 12 mois à 155 dollars.Un autre abonné rapporte avoir reçu un message un peu différent pour une offre cette fois à 14,99 dollars. Autre prix, autre précision technique dans un troisième message évoquant un appareil à connexion 4G, suggérant que l'appareil sera ou pourra fonctionner indépendamment de la connexion au smartphone.Une image, elle identique, accompagnait ces différents messages commerciaux : celui d'un appareil de forme ronde, cerclé du vert Spotify, capable d'afficher des messages en son milieu, avec deux boutons latéraux physiques pour contrôler la navigation et passer en mode shuffle. Spotify refuse pour l'heure de confirmer tout ou partie de ces informations, mais l'on sait que la compagnie cherche depuis un moment des ingénieurs pour des projets hardware.