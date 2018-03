Avec Line-In, Spotify laisse les utilisateurs corriger ses données

A vous de jouer

Un service en cours de développement

Modifié le 13/03/2018 à 15h46

Avec cet outil participatif nommé, Spotify laisse aux usagers le soin d'améliorer leur expérience sur l'application.Le service de streaming musical Spotify aux 2 milliards de playlists propose parfois des morceaux qui comportent des coquilles. Titre mal orthographié ou trop long, mauvais artiste, mauvais genre musical, tant d'erreurs qui peuvent agacer les utilisateurs qui ne trouvent pas le titre qu'ils recherchent et les artistes qui ne sont pas bien référencés et n'atteignent pas leur public cible. Cependant, grâce au nouvel outil, certaines données peuvent directement être corrigées par les abonnés. Ce système plus rapide évite aux utilisateurs de perdre du temps à signaler la faute et à Spotify de la corriger.Les abonnés peuvent non seulement corriger mais aussi valider et ajouter certaines informations qui précisent le genre du morceau ou de l'album, la langue, le rôle de chaque artiste... Line-In donne ainsi aux passionnés de musique l'occasion d'enrichir les renseignements sur un artiste et sa musique et de les partager avec les autres usagers. Gare toutefois aux guerres d'édition comme il s'en produit chez Wikipedia, dont le système participatif ressemble peu ou prou à celui que vient de lancer Spotify.ne laisse pas une liberté totale aux abonnés Spotify. Les titres des morceaux et des albums ne peuvent pas être modifiés sans l'accord du label ou de l'artiste, même s'ils comportent une erreur. Le site de streaming développe actuellement une interface pour mieux prendre en compte les retours des usagers et régler ces problèmes plus rapidement avec le label ou l'artiste concerné.Les modifications ne sont par ailleurs pas encore possibles sur smartphone. Seuls les utilisateurs connectés sur leur compte Spotify sur leur ordinateur peuvent accéder à l'édition des données.