Spotify teste une application d'écoute de playlists

Modifié le 13/02/2018 à 17h38

La bien nommée application Stations reprend le concept de stations de radio : vous choisissez un genre de musique, l'application vous joue des chansons sans qu'il soit possible de choisir le titre que vous écoutez, ni zapper une chanson qui ne vous plaît pas.A la différence de la télévision ou de la radio, Internet est un média asynchrone : il nous permet d'accéder aux contenus qui nous intéressent quand nous le voulons. Sur YouTube, Netflix, Molotov.tv, Apple Music, Pandora et Spotify, nous pouvons lancer la vidéo ou le morceau de musique que nous voulons à l'heure de notre choix, un grand avantage que la radio et la télévision traditionnelles ne possèdent pas. Considérés dès leur avènement comme des médias du futur, Spotify, Netflix et autres YouTube se voyaient prédire le pouvoir de jeter aux oubliettes la bonne vieille radio et la bonne vieille télévision. Mais voilà qu'en ce début de 2018, Spotify, la société qui a révolutionné notre façon d'écouter de la musique, lance une application qui a tout d'une radio comme nos parents et nos grand-parents l'avaient connue.La nouvelle application signée Spotify s'appelle Stations. Conçue pour être extrêmement simple à utiliser, dès son lancement elle affiche une liste de genres musicaux. Dès qu'on en choisit un, se lance une chanson, puis une autre, et ainsi de suite. On peut à tout moment passer sur une autre « station », et tout comme à la radio, on a droit de temps en temps à des publicités, incrustées entre les différentes chansons. En échange, l'écoute est gratuite.L'application Stations n'est qu'un test, Spotify le dit lui-même dans la description affichée sur Google Play. Avec cette application, Spotify fait le pari de la simplicité : une participation minimale de la part de l'utilisateur, pas de choix à faire, pas de playlists à créer... La seule fonctionnalité « maison » que Spotify a bien voulu laisser dans Stations est la possibilité d'appuyer sur le bouton « J'aime » lorsqu'une chanson vous plaît. Un algorithme détermine ainsi le type de musique le plus susceptible de vous plaire et essaie d'adapter ses playlists à vos goûts, tout en restant dans les limites du genre musical choisi.», peut-on lire dans la description de l'application sur Google Play. Rappelons que cette application n'est officiellement disponible qu'en Australie, même si, avec Android, il y a toujours un moyen de contourner la restriction.