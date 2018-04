Windows : iTunes arrive sur le Microsoft Store

iTunes : une arrivée discrète sur le Microsoft Store

iTunes : le transfert de vos achats se fera sans encombre

Le passage de la version traditionnelle d'iTunes pour Winows à sa version Microsoft Store a été conçu pour être le plus fluide possible.Une application iTunes sur le Microsoft Store ? L'idée a longtemps semblé improbable, mais lors de saen mai 2017, Microsoft a fait précisément cette annonce. A l'époque, il s'agissait de créer une application iTunes « native » à Windows 10. Cette dernière devait arriver avant fin 2017. Mais cela ne s'est pas fait, au point que les fans d'iTunes et de Windows ont perdu tout espoir. Puis, en janvier 2018, on a pu remarquer que le logiciel iTunes pour Windows a été modifié et qu'il faisait mention d'une application Microsoft Store. Mais son arrivée s'est finalement faite le 26 avril 2018, sans annonce aucune. L'arrivée de cette application a été repérée par Brad Sams, qui a relayé la nouvelle sur Twitter.La présence de cette application directement sur le Microsoft Store intéressera tout particulièrement les personnes utilisant le Windows 10 S. Il s'agit d'une version de Windows sécurisée, conçue pour les établissements scolaires et les entreprises qui redoutent les fuites de données. C'est aussi cette version qu'utilisent les ordinateurs économiques et peu puissants.Bonne nouvelle pour les personnes qui voudront passer de l'ancienne version à la nouvelle : lors de l'installation de l'application Windows Store, l'interface vous demande si vous voulez par la même occasion supprimer le logiciel iTunes classique. La bibliothèque musicale dont vous disposiez auparavant migre sans encombre sur la nouvelle version du logiciel.Preuve que cette application était très attendue : selon, c'était l'application « inexistante » la plus recherchée sur le Microsoft Store.