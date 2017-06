Bon plan : Deezer Premium+ à 0,99 euros pendant 3 mois

Musique illimitée et pas de pub

Modifié le 21/06/2017 à 15h30

Du mercredi 21 juin au jeudi 29 juillet 2017 8 h, les utilisateurs du service Deezer gratuit n'ayant été abonné à aucune offre dans les 90 derniers jours et n'ayant jamais bénéficié d'une offre promotionnelle Deezer pourront s'abonner à Deezer Premium+ pour 0,99 euro pendant 3 mois.Outre un accès illimité à 43 millions de titres sans coupures pub depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, le service Deezer Premium+ permet d'écouter de la musique même sans connexion à Internet : une fois téléchargés, les titres peuvent être écoutés à n'importe quel moment (cela demande toutefois d'avoir une capacité de stockage importante sur smartphones et tablettes). Deezer Premium+ présente également quelques fonctionnalités intéressantes, notamment Flow, que Deezer décrit comme une « bande-son personnalisée » qui permet d'écouter la musique que l'on aime, de découvrir des chansons, recommandées par Deezer en fonction de nos goûts et de redécouvrir des chansons que l'on pensait avoir oubliées.À noter que cette offre est non cumulable avec une autre offre promotionnelle. La facture, de 0,99 euro pour un abonnement de 3 mois est prélevée au moment de la souscription.Il s'agit d'une offre sans engagement, qui peut être résiliée à tout moment. En cas de non-résiliation, le tarif mensuel en vigueur du service Deezer Premium+, à savoir 9,99 euros, sera automatiquement appliqué.