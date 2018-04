Deezer remanie Flow pour toujours plus de découvertes musicales

Un Flow de nouveautés

Modifié le 24/04/2018 à 14h51

Lancé en 2014,a reçu une promotion sur la dernière mouture de Deezer. Plus intuitif, ce nouvel onglet propose aux utilisateurs d'accéder à de nouvelles playlists personnalisées tous les jours.Grâce à un système de cartes, organisées sur un carrousel, l'utilisateur dispose d'un large choix de nouveautés musicales, basées sur ses coups de cœur et ses habitudes d'écoute. L'ambition de Deezer est de proposer à ses clients, d'après Alexander Holland, Responsable des Produits chez Deezer.La grosse nouveauté du service réside dans la présence de modules. Il s'agit de, constituées de nouveaux titres en rapport avec le style de vos artistes favoris.Flow s'accompagne en sus d'une playlist hebdomadaire intitulée. Composée de 40 morceaux inédits, cette sélection est à nouveau proposée grâce aux préférences d'écoute de chaque utilisateur. Difficile de ne pas faire le parallèle avec le formatde Spotify, qui a rapidement rencontré un beau succès avec plus de 40 millions d'utilisateurs un an ç peine après le lancement du service.Les clients Premium de Deezer peuvent sauvegarder, chaque semaine, l'intégralité des playlists à leurs bibliothèques musicales personnelles.Disponible sur les applications Deezer, mais aussi sur la version web, l'ongletest accessible à tous les utilisateurs du service de streaming. Les personnes n'ayant pas souscrit à un abonnement Premium peuvent l'utiliser, mais ne disposent que d'une lecture aléatoire sur les playlists proposées.Deezer précise, en outre, que la version classique de Flow reste accessible.