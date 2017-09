Le site YouTube-MP3 va fermer

Un site pour convertir les vidéos en fichier audio mp3

Les maisons de disques en guerre contre YouTube-MP3

Modifié le 05/09/2017 à 14h17

Vous avez probablement déjà testé les services du site allemand YouTube-MP3, qui permet de convertir n'importe quelle vidéo YouTube en fichier audio mp3. Pour cela rien de plus simple : il suffit de soumettre l'adresse URL de la vidéo YouTube au site, qui va la convertir, et de récupérer le fichier mp3 dans les serveurs de YouTube-MP3.YouTube-MP3 a connu un fort succès auprès des utilisateurs ces dernières années. Mais l'existence du site pose problème aux maisons de disques. En effet, la plupart des utilisateurs utilisent le site pour convertir en fichier mp3 des musiques publiées sur YouTube. Une pratique illégale et contre laquelle bataillent les maisons de disques depuis plusieurs années.En septembre 2016, les maisons de disques ont décidé d'attaquer YouTube-MP3 et son propriétaire, Philip Matesanz, devant les tribunaux américains. Elles lui reprochent notamment d'avoir porté atteinte à de nombreuses reprises à leur copyright et d'avoir détourné des mesures techniques de protection.Une bataille que le site YouTube-MP3 a perdue : si aucune date n'a été annoncée, la fermeture de YouTube-MP3 est imminente. D'après un document de justice relayé par TorrentFreak, Philip Matesanz aurait signé un accord confidentiel avec la RIAA (), une association interprofessionnelle qui défend les intérêts des maisons de disques aux Etats-Unis (Universal, Sony Music...). Par ailleurs, le nom de domaine du site (youtube-mp3.org) sera remis à l'une de ces maisons de disques. Quant à Philip Matesanz, il a accepté de payer des frais aux maisons de disques, dont les montants restent inconnus.