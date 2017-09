Streaming : Deezer muscle son offre en haute qualité

Deezer sur les grandes marques de la Hifi

Contrôle vocal et programmation sur mesure

Modifié le 01/09/2017 à 14h31

Le MP3 c'est fini ... du moins il semblerait. Deezer l'a bien compris et passe à la vitesse supérieure, en musclant son offre en très haute qualité. Réservée aux abonnés de son offrelancée il y a un peu plus de deux ans, l'offre de musique en illimité en Haute Fidélité () demeurait toutefois confidentielle dans le chiffre d'affaire du leader français du. Ca pourrait changer avec le lancement deJusqu'à présent, l'offre premium de Deezer était proposée en exclusivité par le constructeur d'enceintes et de systèmes audio sans fil pour la maison Sonos. Deezer sera désormais compatible sur les enceintes des marques AudioPro, Bang &Olufsen, Devialet, Onkyo, Pioneer, Samsung, Sony et Yamaha. Une large compatibilité pour Deezer, et celle-ci se fera soit via une intégration spécifique développée par le constructeur, soit via Google Cast.En outre, les appareils compatibles avec Google Assistant, comme Google Home, permettront le contrôle vocal de Deezer, une alternative de plus en plus prisée à la navigation manuelle dans son smartphone. Comme ses concurrents Google Play Music ou Apple Music, Deezer propose également un algorithme de programmation sur mesure baptisé, basé sur les favoris de l'utilisateurs, et qui propose des recommandations personnalisées en fonction de ses goûts musicaux.Commercialement, Deezer joue la stabilité de ses tarifs, en proposant son offreau même prix que son offre Elite soit 19,99 euros par mois. Compétitif pour une offre musicale premium sans perte de qualité de l'enregistrement original. Certains pourraient trouver l'offre encore un peu chère, comparée à un Qobuz, l'autre Français qui propose un catalogue sensiblement plus conséquent que Deezer (40 millions de titres contre 36 millions), encodé entre 16 et 24 bits, quand Deezer « plafonne » à 16 bits.