Microsoft Office 2019 : la version Preview est en ligne

Quoi de neuf pour Office 2019 ?

Plus puissante, plus ergonomique, plus sécurisée. La suitetable sur ce trio de superlatifs pour convaincre.Réservée aux clientsde l'offre Microsoft, lad'Office 2019 est disponible depuis vendredi dernier, et permet de goûter aux nombreuses nouveautés de cette nouvelle version.Comme l'indique clairement le post du blog Microsoft, la firme américaine vise avant tout les entreprises qui ne sont pas encore passées à. Microsoft semble en effet vouloir pousser ses clients à passer le cap du Cloud, qui dispose rappelons-le d'un business model plus rentable sur le long terme : l'abonnement.Depuis vendredi, les utilisateursde la suite Office peuvent tester les nouveautés des logiciels Word Outlook , Publisher, Access, Project, Visio et OneNote.Disponible en exclusivité pour(une version macOS suivra), cette nouvelle version mise sur des nouveautés très techniques. On retrouvera notamment une trousse à crayons plus accessible, permettant d'annoter facilement n'importe quel document. L'utilisation d'un stylet ou d'une tablette graphique sera notamment facilitée à travers toutes les applications de la suite.Excel, pour sa part, bénéficiera de nouvelles formules, mais surtout de diagrammes flambant neufs. On pourra par exemple opter pour des affichages en tunnel, ou des cartes en 2D.PowerPoint, enfin, offrira de nouvelles possibilités de présentation modernisées.La version finale de lacontiendra également des itérations revisitées de Exchange, SharePoint, Project Server et Skype for Business.