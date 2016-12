Microsoft revoit l’interface d’Office.com

Des icônes plus grandes pour les applis les plus utilisées

Modifié le 30/12/2016 à 12h00

La page d'accueil d'Office 365 a été revue et corrigée par Microsoft qui a déployé la mise à jour pour les clients professionnels. Ces derniers retrouveront un fonctionnement proche de celui de Windows 10.La page d'accueil d'Office.com ne concerne donc que l'utilisation des applications web d'Office 365 auxquelles on peut accéder via son compte Office. La nouvelle interface reprend les codes de Windows 10 avec la grille complète des applications sous la forme de vignettes carrées. Outre les classiques applications de la suite Office, on retrouve également Sway, Yammer ou PowerApps.Initialement toutes les applications sont affichées de manière identique mais Microsoft a prévu une interface qui va changer au fil du temps : plus une application est utilisée, plus elle sera mise en avant, toujours à la façon de Windows 10 : les vignettes seront donc plus grandes alors que celles des applications les moins utilisées deviendront plus petites.Microsoft a également écouté des commentaires de clients qui se lamentaient de la difficulté de retrouver les documents, notamment dans OneDrive. Les documents récents en ligne apparaissent désormais directement sous la liste des applis ; en dessous de cette nouvelle section, Microsoft a rajouté une section concernant les dossiers OneDrive récents, espérant ainsi faciliter l'utilisation de son service Cloud.Ces changements sont donc les bienvenus bien qu'il faudra quelque temps avant qu'ils ne soient bien pris en mains par les utilisateurs d'Office.com. Toutefois, il va falloir prendre son mal en patience : Microsoft n'a pas prévu la possibilité de personnaliser l'interface, d'agrandir ou réduire les icônes ou encore de les déplacer. L'interface s'adaptera d'elle-même, pour le meilleur et pour le pire.