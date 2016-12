Microsoft Visio arrive sur l'iPad et le web

D'autres versions manquent toujours

Une arrivée attendue

Pour le moment, seul le visionnage de diagrammes est possible dans cette version pour tablettes et le web. Les fonctionnalités d'édition devraient devenir prochainement disponibles. Cette sortie pourrait réconforter une partie des utilisateurs mécontents de l'indisponibilité de Visio sur les appareils de l'écosystème Apple. En effet, contrairement à Word et Excel , Visio a toujours été disponible uniquement sur Windows . Le prochain projet d'Apple : adapter Visio à l'iPhone. Aucune information ne circule toutefois au sujet d'une possible prochaine version pour macOS.Sur l'iPad, Microsoft Visio se présente sous forme d'une application distincte, dont le téléchargement est gratuit. La version 9 minimum de l'iOS est nécessaire à son fonctionnement.Visio existe depuis 1992. Son développeur a été racheté par Microsoft en 2000 : depuis, Visio fait partie de la suite Office. Tout comme les autres logiciels d'Office , Visio a connu des versions majeures en 2007 et 2010. La prochaine arrivée de Visio sur les tablettes s'est fait connaître bien avant le lancement officiel. A la mi-août 2016, Microsoft a diffusé une invitation à l'ensemble des personnes intéressées pour tester le logiciel. A l'époque, tout un chacun pouvait demander un accès, à condition d'avoir un iPad avec iOS 9 minimum. Quatre mois plus tard, le logiciel retrouve donc sa place parmi les petites icônes sur les écrans d'accueil des tablettes d'Apple.