Facebook Messenger : le point sur les nouveautés

Modifié le 19/04/2017 à 18h07

Il sera bientôt possible d'envoyer un même message à plusieurs, voire à tous ses contacts, si on le souhaite. On pourra par exemple envoyer un «», comme on l'aurait fait sur Facebook, mais recevoir cette fois-ci les réponses en privé.Les jeux devraient devenir plus nombreux dans les mois à venir, mais surtout, plus interactifs. Avant, Facebook proposait de défier ses amis en atteignant des résultats plus élevés, uniquement en jouant en solo. Désormais, il sera possible de jouer à deux et en temps réel, en alternant les tours si le jeu le propose.L'intégration d'applications tierces dans Messenger va se poursuivre. Lors de sa présentation, David Marcus, le vice-président des produits de Messenger, a montré comment partager un titre depuis Spotify dans une conversation. Il suffit d'aller sur l'icône de Spotify, de saisir sa requête dans l'onglet de recherche (par titre, nom d'album ou interprète), puis de sélectionner le titre souhaité. Votre interlocuteur et vous-même pouvez alors écouter la chanson sans quitter Messenger.Souhaitant faire de Messenger la seule application dont vous aurez besoin, Facebook mise gros sur les, ces outils d'intelligence artificielle qui peuvent répondre à vos questions. En engageant une conversation avec Hipmunk, le célèbre site de réservations de vols et d'hôtels, par exemple, il est déjà possible de formuler ses requêtes en tapant « Vols de Marseille à Tanger, du 25/05 au 03/06 » ou tout simplement en donnant son aéroport de départ pour avoir des propositions de destinations et de prix. On peut également l'interroger sur les meilleurs dates pour un voyage en renseignant une ville d'origine et de destination.Parmi les partenaires dont lessont déjà disponibles ou le seront dans un futur proche, il y a Uber, Voyages-SNCF.com, StubHub, OpenTable, Apple Music, The Food Network, Scribble Chat et SnapTravel. Mais surtout, ce sont les petites entreprises qui viendront prochainement sur Messenger. Aux Etats-Unis, Facebook offre déjà desaux propriétaires de restaurants : ceux-ci prennent les informations présentes sur le site de l'établissement et sont capables de répondre aux questions types de clients comme « Quels sont vos horaires ? », « Quel est votre menu ? », « Acceptez-vous les enfants ? » etc.