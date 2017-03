20 trucs et astuces pour tout savoir sur VLC

Modifié le 02/11/2016 à 16h10

Saviez-vous par exemple qu'il était possible de doter VLC d'une apparence moins austère, de lui adjoindre des extensions, de régler la synchronisation des sous-titres via un raccourci clavier ou de décomposer automatiquement une vidéo en une succession d'images ?Pour simplifier la lecture, nous avons décomposé ce dossier en trois pages. La première se concentre sur l'interface, la navigation et la consommation de contenus diffusés depuis un serveur distant. La seconde se concentre sur la lecture de fichiers proprement dite, tandis que la troisième ira explorer des options plus avancées.Dans un premier temps, assurez-vous de disposer d'une version à jour du logiciel qui, pour l'anecdote fêtait ses 15 ans d'existence en avril Nous nous intéressons ici principalement aux versions PC de VLC, mais une partie de ces conseils s'applique également aux déclinaisons mobiles du logiciel.