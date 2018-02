VLC passe à la version 3.0 : le logiciel est disponible en téléchargement

VLC compatible Chromecast pour regarder les vidéos directement sur la télé

Compativbilité HDR, vidéos à 360 degrés et bien d'autres fonctions

Modifié le 09/02/2018 à 11h17

Depuis le 9 février 2018 les utilisateurs peuvent télécharger la version 3.0 de VLC qui apporte plusieurs nouveautés et corrige un nombre complètement fous de bugs.L'un des changements majeurs delancée le 9 février 2018 est sans aucun doute la compatibilité du logiciel avec la clé HDMI de Google, la Chromecast. Les utilisateurs qui ont une Chromecast pourront ainsi directement diffuser le flux vidéo issu de VLC sur leur téléviseur.Pour les fans de films et de séries c'est une avancée majeure : jusqu'à présent, à moins de n'utiliser la fonctionnalité en version bêta, il fallait brancher la télévision sur une sortie vidéo de l'ordinateur. Tout peut désormais se faire sans fil.Outre la compatibilité Chromecast,propose désormais de lire des vidéos en format HDR ou encore la possibilité de prendre en charge le son en 3D et les vidéos à 360 degrés. Pour celles et ceux ayant des ordinateurs de dernière génération, VLC supporte enfin les dernières puces graphiques Nvidia et AMD.Les fans de séries utilisant des sous-titres créés par des fans seront heureux de découvrir de nouvelles fonctionnalités à ce niveau, notamment la possibilité de changer en direct la taille desdits sous-titres pour une meilleure visibilité.Enfin, VLC améliore la fluidité des vidéos en 4K, en proposant un décodage matériel des vidéos les plus importantes.Le téléchargement de VLC 3.0 est disponible depuis ce 9 février 2018 pour tous les OS : Windows MAC et Linux.