Muscler son cerveau : 20 applications éducatives pour Android et iOS

Vous partez bientôt à l'étranger ou vous souhaitez simplement renforcer vos connaissances ? Vous êtes au bon endroit. Voici une liste d'applications incontournables poursur smartphone.Disponible sous Android et iOS,est une application qui permet d'apprendre l'anglais, l'espagnol ou l'italien. Grâce à une approche très simple qui n'est pas sans faire penser aux jeux vidéo (système d'expérience et de score), l'apprentissage se fait pas à pas. Téléchargeable gratuitement, Duolingo a aussi l'avantage de ne pas assommer avec trop de publicités.est une application bien connue dans l'apprentissage des langues. Compatible iOS et Android, elle propose un apprentissage graduel afin que chacun trouve son rythme. 14 langues sont disponibles. L'utilisateur sera invité à remplir de petits questionnaires et réaliser des exercices oraux afin d'améliorer sa grammaire et son vocabulaire. Si Babbel est gratuite, il faut néanmoins passer par un abonnement mensuel pour profiter de toutes les leçons.Avec, vous pourrez apprendre 12 langues différentes, de l'anglais au chinois en passant par le russe. Un test d'aptitude est proposé aux nouveaux utilisateurs afin qu'ils puissent ensuite suivre des cours adaptés à leur niveau. Busuu permet aussi de faire corriger les exercices par des locuteurs natifs. Idéal pour travailler son accent ! Si une partie de l'application est disponible gratuitement, il faut ensuite souscrire un abonnement pour profiter de toutes les leçons.Vous n'avez pas le temps de passer une heure par jour à apprendre une langue ?est la solution ! Chaque leçon quotidienne ne demande que 10 minutes. L'application possède de plus un fort côté ludique, puisque les leçons consistent à suivre une aventure romancée. Dialogues, questionnaires, mini-jeux... Les leçons sont nombreuses et l'apprentissage rapide. Une période d'essai de 7 jours permet de se faire une idée avant de passer à l'abonnement payant.Chaque applicationpermet d'apprendre une langue parmi les 10 disponibles. S'il n'existe pas de version gratuite, l'investissement de 5,49€ demandé est largement rentabilisé par la qualité de l'application. Les exercices sont présentés sous forme de cartes. L'utilisateur peut choisir celles qu'il préfère selon les points qu'il désire améliorer : grammaire, orthographe, prononciation... Tout comme Gymglish, c'est la rapidité d'apprentissage qui prime avec MosaLingua.