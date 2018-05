Suite Adobe : l'outil de prototypage Adobe XD devient gratuit

Une version de base entièrement gratuite

En proposant une version gratuite de XD, Adobe veut rendre son outil accessible à un plus grand nombre de personnes. L'entreprise a ainsi annoncé qu'elle souhaitait. On devine aussi, à travers cette décision, l'envie de concurrencer des outils payants et déjà très bien implantés dans le monde du design, tels que Sketch ou Balsamiq Disponible pour macOS et Windows, Adobe XD (pour) a également porté sur iOS et Android l'intégralité de ses fonctionnalités de conception de prototypes. L'entreprise mise gros sur son produit, comme l'indique le chef de produit Scott Belsky :En plus de la version gratuite, Adobe XD propose également une licence mensuelle à 9,98€ permettant de partager ses projets de prototypage à des personnes tierces.Adobe XD a récemment fait l'objet d'une mise à jour permettant une meilleure intégration avec Sketch et Photoshop, la possibilité de coller des éléments dans plusieurs plans de travail et la protection des Design Specs avec un mot de passe.Adobe a par ailleurs déjà annoncé quelques futures nouveautés prévues, telles qu'une fonctionnalité permettant de créer des animations complexes sans avoir à sortir de l'outil XD (pour passer sur After Effects, par exemple).