VPN gratuit : 5 services pour chiffrer ses données et s'anonymiser

Qu'est-ce qu'un VPN ?

A quoi sert le VPN ?

5 logiciels VPN à télécharger absolument

1. HideMyAss

Accessible sur Windows, Mac, iOs, Android et Linux

Téléchargez HideMyAss pour Windows

2. OkayFreedom VPN

Accessible sur Windows uniquement

Téléchargez OkayFreedom VPN Windows

3. Avira Phantom VPN

Accessible sur Windows, Mac, iOS et Android

Téléchargez Avira Phantom VPN pour Windows

4. VPN Tracker

Accessible sur Mac uniquement

Téléchargez VPN Tracker pour Mac OSX

5. Client VPN

Disponible sur Windows uniquement

Téléchargez Client VPN Windows

Modifié le 17/11/2017 à 16h25

Acronyme de, leest donc un réseau virtuel privé. Parfait, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Un fois installé, le VPN agit comme un tunnel dans lequel nos données circulent de façon chiffrée. Pour accéder aux données qui transitent dans le tunnel, il est nécessaire de posséder des codes d'accès, généralement un nom d'utilisateur et un mot de passe. Il est qualifié de virtuel car il établit un pont virtuel entre celui qui se connecte et le serveur VPN qui peut être situé n'importe où dans le monde.La caractéristique principale de la connexion par VPN est donc leentre les différents utilisateurs et le serveur. C'est d'ailleurs ce qui le différencie d'un serveur proxy.Les utilisations qui peuvent être faites d'un VPN sont variées :: Compte tenu du chiffrement des données de bout en bout, le VPN est couramment utilisé par les entreprises pour mettre en place un réseau sécurisé. Chaque employé possède alors un identifiant et un mot de passe qui lui permettent d'accéder à l'intégralité des données du serveur. L'atout supplémentaire de ce fonctionnement est la possibilité de se connecter au réseau à distance tout en conservant la confidentialité.: Si vous avez déjà voyagé à l'étranger, vous avez peut-être essayé de vous rendre sur des sites français tels que des plateformes de. Vous avez probablement remarqué que ces sites sont inaccessibles à l'étranger. En vous connectant à un VPN basé en France, vous délocalisez votre IP et êtes alors identifié comme un internaute français, et pouvez alors accéder à ces sites.: Dans certains pays, la censure bloque de nombreux sites tels que les réseaux sociaux, les sites de médias ou les sites de jeux. Encore une fois, en utilisant un VPN français, vous pouvez accéder à ces sites depuis n'importe quel pays et de façon totalement anonyme.est le VPN le plus populaire au monde, et il y a de quoi ! Actif depuis 2005, il fait suite au proxy du même nom qui avait connu un grand succès. HideMyAss ne possède pas moins de 930 serveurs répartis dans 190 pays à travers le monde, ce qui le rend particulièrement fiable. De plus, si la vitesse de connexion est généralement diminuée en utilisant un VPN, ce n'est pas le cas de HideMyAss grâce à ses nombreux serveurs. Extrêmement simple à prendre en main, il est le seul à posséder une interface en français. Installé en moins de 15 minutes il vous permet de prendre rapidement possession de vos informations de connexion pour commencer à naviguer sans délai.Attention toutefois, de telles performances ne sont pas données. En effet, chez HideMyAss, seul le proxy d'origine est gratuit. Le VPN, quant à lui est soumis à un abonnement dont le montant dépend de votre durée d'engagement. A noter tout de même que HideMyAss dispose d'une garantie de 30 jours qui vous permet d'essayer le VPN sans engagement.Edité en 2013 par Steganos,est un VPN très simple à prendre en main. Ses serveurs vous permettent de localiser votre adresse IP dans une douzaine de pays dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Turquie, la Roumanie ou encore l'Allemagne. Cela permet aisément d'accéder à du contenu ou des sites inaccessibles depuis votre pays, qu'il s'agisse d'une censure ou d'un accès restreint.OkayFreedom VPN peut être configuré pour se lancer automatiquement au démarrage de l'ordinateur et propose un mode d'activation automatique du VPN.A noter : la version gratuite d'OkayFreedom VPN offre toutes les fonctionnalités du logiciel mais est limitée à un trafic internet de 500 Mo par mois et est supportée par de la publicité. Pour la version illimitée et sans publicité, il vous faudra débourser 29,95$ par an. Toutefois, OkayFreedom VPN bénéficie d'une garantie de satisfaction de 30 joursSpécialiste de la protection Antivirus, Avira propose depuis peu son outil VPN appelé. Celui-ci est très facile à prendre en main et ne nécessite que quelques clics pour être installé et effectif. Après installation, vous pouvez choisir l'emplacement de votre adresse IP parmi une douzaine de pays dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Brésil, le Royaume-Uni ou encore le Japon ou le Mexique.Pour activer le VPN, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Sécuriser ma connexion » .A noter : La version gratuit d'Avira Phantom VPN est limitée à un trafic de 500 Mo par mois. Pour bénéficier de la version pro, il vous faudra payer 7,95€/mois. Celle-ci vous propose un trafic illimité, mais aussi une fonction de coupure instantanée de la connexion en cas de perte du VPN.Editée par Equinux,est un VPN qui permet d'établir des connexions sécurisées et cryptées. Véritablement axé sur la sécurité de vos données, VPN Tracker met l'accent sur le cryptage de données. L'interface est simple et agréable, mais n'est malheureusement pas accessible en français. Avec VPN Tracker, vous pouvez démarrer ou arrêter la connexion VPN en un seul clic, mais aussi organiser des connexions vers des groupes pour une administration plus facile.Pour une sécurité accrue, VPN Tracker supporte les standards de sécurité destinés à la technologie Mac OS X, mais aussi ceux offerts par SmartCards, PKI Token et SecurID authentication.A noter : la version basique de VPN Tracker nécessite l'achat d'une licence à 129,99€ et ne dispose pas de version d'essaiEdité par TheGreenBow,assure la sécurité en matière d'accès à distance à votre réseau.Avec une interface confortable et disponible en 25 langues, Client VPN est facile et rapide à prendre en main. Toutefois, si vous avez des difficultés, sachez que Client VPN met à votre disposition une aide lors de la configuration. Les plus de ce logiciel sont la possibilité de partager un bureau à distance en toute sécurité ainsi que la sauvegarde de vos configurations VPN et des certificats de sécurité sur une clé USB. De cette façon, l'ouverture du VPN est soumise à la présence de la clé USB.A noter : le Client VPN TheGreenBow est soumis à une licence de 58€ HT avec période d'essai gratuite de 30 jours