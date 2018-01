Navigateur Android : lequel choisir pour son smartphone ?

Comment choisir son navigateur internet ?

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opéra

Firefox Focus

Phoenix

Microsoft Edge

Cet article a pour but de vous faire découvrir les applications de navigation les plus efficaces pour les appareils tournant avec le système mobile de Google. Il en existe des dizaines, il a donc fallu faire des choix. Nous vous invitons cependant à nous dire dans les commentaires quel est votre navigateur Android préféré.Le choix d'unne doit pas se faire à la légère si vous souhaitez bénéficier d'une expérience mobile agréable. Avec les années, presque tous offrent les mêmes options de base : compression des données, lecture du HTML5, blocage des pubs ou encore synchronisation des favoris.Chacun propose ensuite ses atouts qui dicteront votre choix final. L'interface se doit d'être fluide et conviviale, si possible en étant dirigeable avec un seul doigt. Tout est une question de goût, même si la plupart des concepteurs visent maintenant le minimalisme. L'ajout de modules supplémentaires peut être un plus pour certains utilisateurs, cependant quelques navigateurs web ne proposent pas ce type d'option.Pour ce top 6, nous avons utilisé le benchmark bien connu qu'est. Les résultats sont souvent très proches d'unà l'autre, mais permettent néanmoins d'avoir une petite idée des performances de chacun. Plus le score est élevé, plus leest performant.Impossible de parler desans faire référence à Chrome. Intégré par défaut à tous les smartphones certifiés Google,est probablement le plus connu de tous, étant à Android ce que Safari est à iOS. Régulièrement mis à jour, cemise sur l'interconnexion des services Google pour se démarquer.Dans les dernières versions, la page d'accueil de Chrome ressemble fortement au flux Google Now avec une barre de recherche et des cartes centrées sur vos intérêts. Le navigateur est d'ailleurs souvent décrié pour son coté intrusif, orientant la navigation vers les goûts de l'usager. On pourra aussi lui reprocher l'absence d'un mode nuit. Chrome a cependant l'avantage de pouvoir synchroniser les signets avec la version PC. Il offre aussi un blocage des publicités relativement efficace tout en offrant une navigation rapide.Face à Google se place, une société qui a pour vocation de promouvoir un internet neutre où la vie privée de chacun est respectée.est né de l'envie de créer un navigateur open-source et gratuit, accessible à tous. Une philosophie qui lui réussit puisque ceest le plus utilisé après Chrome.La grande force deréside dans les modules complémentaires. L'utilisateur peut ainsi ajouter à sa guise des extensions, comme un bloqueur de publicités. Firefox propose aussi une synchronisation avec la version PC et la possibilité de choisir entre plusieurs moteurs de recherches dont la plupart sont libres et axés sur la vie privée comme Qwant ou DuckDuckGo . Au rang des déceptions, on notera l'absence du mode nuit. De biens petits défauts compte tenu de la qualité de cequi offre plus de contrôle que Chrome.Moins connu que Chrome ou Firefox,est un navigateur multi-plateforme qui est orienté vers la rapidité. Il remporte d'ailleurs un bon succès sur les consoles mobiles grâce à sa légèreté. La Wii et la DS de Nintendo en sont ainsi équipées.La page principale duoffre un flux d'actualités ainsi qu'un accès rapide aux sites préférés de l'utilisateur. Mais Opéra est surtout connu pour être l'un des meilleurs en économie de données. Et tout comme Firefox, il offre un accès à de nombreux moteurs de recherche tout en bloquant les publicités. Il n'est cependant pas open-source et n'offre pas de mode nuit ou de mode lecture.préfigure probablement ce que seront les navigateurs mobiles de demain. Totalement axé sur la vie privée, le dernier né de Mozilla délaisse l'approche modulaire au profit de la sécurité.Lefonctionne ainsi en permanence en mode incognito et n'enregistre aucune donnée de l'utilisateur. Ce dernier peut d'ailleurs à tout moment vider son historique d'un simple appui. Cookies, données de formulaires et mots de passe sont aussi effacés à chaque fermeture du navigateur. Firefox Focus met aussi l'accent sur le blocage de pubs et autres traqueurs qui hantent le Net. Une telle sécurité demande cependant de sacrifier un peu de confort : pas de favoris, pas de synchronisation, etc... Le minimalisme est de rigueur, mais la sécurité est à ce prix.Né très récemment,est un navigateur Android original. Il offre les fonctions classiques comme le blocage publicitaire ou le choix du moteur de recherche. Mais il se démarque avec son interface très légère qui affiche les pages sur tout l'écran. La barre de recherche est située en bas, tout comme les boutons de navigation.Phoenix n'offre pas autant d'options que Firefox ou Opéra, mais c'est l'un des seuls à avoir un mode nuit et la lecture améliorée. Il est de plus possible de synchroniser les onglets et réglages d'un smartphone à un autre. Le seul point qui nous gêne est la bannière publicitaire qui apparait occasionnellement au-dessus de la barre de recherche...La firme de Redmond vient de lancer son navigateur phare sur les smartphones Android. Il n'est pas encore public, il faut donc s'inscrire au programme de béta pour le tester.est pour le moment assez limité par rapport à ses pairs.Le navigateur internet peut cependant utiliser la fonctionqui permet de transférer une page mobile directement du smartphone au navigateur de votre PC Windows 10. Les prochains mois devraient voir arriver de nombreuses mises à jour qui améliorerons les fonctions de Edge avec notamment le support des extensions.Voici qui termine cette sélection des meilleurs navigateurs Android. Nous vous invitons à nous dire dans les commentaires quels sont vos préférés.