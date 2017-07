Logiciel 3D gratuit : les meilleurs logiciels de modélisation 3D

Tout le monde peut modéliser avec le bon logiciel 3D !

Choisir le bon soft de modélisation... gratuit de préférence !

Modifié le 19/07/2017 à 18h03

Bien que les compétences techniques requises pour maîtriser correctement les puissants logiciels d'animation 3D présents sur le marché puissent en décourager certains, aucun autre outil ne comporte autant de puissance créative pour modéliser vos créations. Les meilleurs logiciels professionnels de création 3D sont généralement assez intuitifs même si la courbe d'apprentissage peut être longue et compliquée. La plupart des logiciels offrent de nombreuses fonctionnalités pour les professionnels, tout en fournissant de nombreux outils pour les débutants afin de leur permettre de se familiariser avec le logiciel.Nombre de logiciels d'animation 3D partagent des outils de modélisation et d'animation de base, mais leurs outils spécialisés sont souvent diversifiés et uniques. Après avoir appris à vous servir d'un logiciel, vous ne voudrez probablement pas passer à une autre application, alors choisissez judicieusement.L'achat d'un logiciel de modélisation 3D haut de gamme tel que Maya, 3ds Max ou Cinema 4D est un investissement non négligeable qui n'est pas à la portée de tous. Heureusement, il y a des développeurs et créatifs généreux dans le monde qui aiment partager les outils qu'ils ont créés.Pour vous faire gagner du temps et des efforts, nous avons compilé lesque vous pouvez trouver sur le marché.Ces trois premiers logiciels de 3D vont vous permettre de modéliser des personnages d'une façon ou d'une autre. Selon que vous choisissez Blender, MakeHuman ou Sculptris, vous aurez accès à des fonctionnalités différentes (de la modélisation au suivi des mouvements, par exemple) mais aussi à des particularités parfois intéressantes.