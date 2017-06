Kodi : les meilleures extensions pour le meilleur des media centers

D'où viens-tu, où vas-tu ?

Pourquoi cet engouement autour de Kodi ?

Découvrez le principal concurrent de Kodi, Plex, dans l'excellent article :

Plex : vos musiques et vidéos en streaming, partout

Modifié le 02/06/2017 à 16h44

Autrefois appelé XBMC pour « Xbox Media Center » - la première console Microsoft est en effet la plateforme d'origine du logiciel -,a su s'élever au rang de ténor sur la scène des centres multimédias ().Aujourd'hui disponible sur toutes les plateformes dites « fixes » (macOS, Windows et Linux), mais également sur les systèmes mobiles (Android, iOS), il s'est surtout emparé de nombre de télévisions. C'est en effet via Android TV ou via des distributions Linux spécialement conçues pour openElec ou OSMC par exemple) que le logiciel se répand désormais avec deux avantages certains : une installation toujours simple et une communauté très forte.À la fois écrin de velours et machinerie bien huilée,est beau et efficace : il permet d'organiser la totalité de ses contenus multimédia de façon intelligente notamment en téléchargeant les informations de vos albums ou artistes musicaux, de vos films et séries, ainsi que de les visualiser de la meilleure des manières (glanant pour vous, au passage, les sous-titres nécessaires).Films, séries, concerts, musique, photos ; rien ne manque en effet à son carquois et si jamais c'est le cas, l'une des principales forces de Kodi est son important catalogue d'extensions. Disponibles via le site officiel ou directement via l'interface du logiciel, celles-ci permettent encore d'augmenter ses capacités : personnalisation de l'interface, d'ajout de nouvelles fonctionnalités, téléchargement de contenus additionnels ou encore accès à des services en ligne.La rédaction propose ici une sélection non exhaustive de 10 extensions incontournables pour profiter au mieux des performances et capacités desur tous les appareils.