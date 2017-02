Emulateurs Android, les logiciels gratuits pour changer de BlueStacks

Android-x86 : ou comment transformer son PC en appareil Android

Au fil des mises à jour et de la correction de nombreux bugs, Bluestacks est devenu le logiciel incontournable pour profiter d'un environnement Android sur Windows et macOS.Il s'est forgé une bonne réputation grâce à soncompatible avec une très grande majorité des applications et jeux Android disponibles sur Google Play Store.Parmi ses fonctions bien pratiques, notons qu'il est possible d'installer une application au format APK en un clic et de définir une géolocalisation fictive.Avec la version 2.0, il s'est également enrichit en nouvelles fonctionnalités sociales commequi permet la synchronisation avec un compte Twitch pour diffuser ou visionner en direct des sessions de jeu sous Android avec le monde entier. L'utilisateur peut également lancer plusieurs applications ou jeux simultanément.Cependant, Bluestacks n'est pas entièrement gratuit, un abonnement premium à 24$ par an permet de se passer des applications sponsorisées installées toutes les semaines. De plus, il s'agit davantage d'un lanceur d'applications et jeux Android que d'un véritable environnement Android que les développeurs peuvent rechercher. Ainsi, par lassitude ou pour de meilleures performances, l'utilisateur peut se tourner vers des alternatives gratuites dont voici une sélection.Afin d'avoir une meilleure visibilité des performances des différents émulateurs, nous avons réalisé des tests de performances sur une configuration PC plutôt musclée grâce à l'application Android Antutu Benchmark dont les résultats sont détaillés à la fin de cet article.Principalement dédiée aux développeurs,est un portable du système d'exploitation Android conçu pour fonctionner sur les ordinateurs AMD et Intel en architecture x86 ou x64. Le fichier ISO téléchargé peut être installé sur un ordinateur en tant que système d'exploitation principal ou une machine virtuelle. Notons qu'est pratique pour recycler un vieux PC en terminal Android.est un bon moyen pour essayer Android 6.0 Marshmallow mais aussi d'anciennes versions d'Android 1.6 Donut à Android 5.1 Lollipop. Avec la prise en charge de l'accélération matérielle, ce système d'exploitation permet de tirer le maximum du PC et proposer d'excellentes performances. Le Play Store intégré permet quant à lui de télécharger et installer la grande majorité des applications et jeux du catalogue.est un émulateur entièrement gratuit et sans publicité qui repose sur Android 4.2.2 et qui propose de très bonnes performances. Parmi ses fonctionnalités principales, un panneau de contrôle latéral offre la possibilité d'afficher le clavier, d'installer une application APK en deux clics, d'ajuster le volume ou encore de lancer plusieurs environnements simultanément. La capture vidéo est également disponible pour enregistrer et partager ses sessions de jeux. À l'instar de Bluestacks , la géolocalisation virtuelle est aussi intégrée.Selon la configuration du PC, de nombreuses options avancées permettent de définir le nombre de processeurs ainsi que la mémoire vive allouée. Il s'avère compatible avec une grande majorité du catalogue d'applications et jeux du Play Store. Soulignons son interface soignée, intuitive et disponible selon différentes résolutions de smartphones et de tablettes.Même si les performances sont l'un des critères les plus importants pour bien choisir un émulateur Android, les passionné(e)s de jeux Android cherchent aussi une solution leur offrant des outils simples et pratiques pour jouer.Avec, il est possible d'utiliser un smartphone Android en guise de manette pour PC. Basé sur Android 4.2.2, cet émulateur permet la synchronisation des applis et jeux avec un compte Google existant.Tout comme Bluestacks propose le téléchargement et l'installation automatiques d'applications sponsorisées. Nous retrouvons des fonctions bien utiles comme la prise en charge de la webcam et du microphone du PC avec des applications de communications comme Skype ou WhatsApp . Côté performances, cet émulateur est plutôt efficace bien qu'il manque d'options avancées pour ajuster les ressources système allouées.Basé sur Android 4.2.2,est un émulateur Android doté de bonnes fonctionnalités pour une expérience de jeu confortable Il propose entre autres la géolocalisation virtuelle, l'installation d'applications en un clic et un répertoire partagé entre l'environnement Android et l'ordinateur.De la même manière qu'avec, l'utilisateur est en mesure de définir les ressources système allouées à l'émulateur. Il est également possible de choisir la résolution d'écran et d'ouvrir plusieurs instances simultanément, idéal pour jouer avec plusieurs comptes sur ses jeux préférés.Avec de bonnes performances lors des tests et son interface intuitive et en français, cet émulateur est une bonne solution pour remplacer Bluestacks est un émulateur Android performant, simple à utiliser et doté de fonctionnalités bien pratiques. Basé sur Android 4.4.4, cet émulateur propose notamment la géolocalisation fictive, l'installation de fichiers APK et la prise en charge de la webcam. Idéal pour la gaming, une fonction d'enregistrement vidéo est aussi intégrée.Côté performances,a affiché l'une des meilleures moyennes durant les tests. Il permet d'assurer une bonne fluidité même avec les jeux les plus gourmands en ressources. Il dispose également de plusieurs options avancées pour redéfinir la résolution, choisir le mode de rendu ou encore allouer de la mémoire vive et des cœurs du processeur.Voici la moyenne des résultats des tests de performances réalisés avec l'application gratuite Android Antutu Benchmark