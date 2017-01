8 applications pour optimiser la batterie sur Android

Snapdragon Battery Guru

Logiquement, Snapdragon Battery Guru a été conçu par Qualcomm et ne concerne "que" les smartphones disposant de puces Snapdragon. L'un des avantages est l'analyse des usages pour un ajustement automatique.Concrètement, le mobinaute n'a rien à faire et après 7 jours, l'application procédera d'elle-même aux optimisations permettant de gagner un peu en autonomie. Notons tout de même que l'application n'est pas compatible avec Android Marshmallow.Carat mise également sur l'analyse de données. L'application a été conçue par des ingénieurs de AMP Lab et du laboratoire UC Berkeley. L'idée est de récolter des rapports d'usage pour obtenir des recommandations personnalisées mais aussi des prédictions.Les développeurs expliquent que l'application ne doit pas nécessairement tourner en tâche de fond mais seulement être ouverte de temps en temps. S'il n'est pas possible de gérer la consommation en direct, des algorithmes de machine learning pourront déterminer les applications les plus gourmandes et proposer des ajustements.DU Battery Saver est disponible en deux versions gratuites et payantes accompagnées d'un widget. La première propose d'effectuer une optimisation globale en pressant un seul bouton ainsi que la configuration de modes de consommation d'énergie.De son côté, l'édition payante ajoute des fonctionnalités avancées comme la programmation de ces profils, mais aussi un gestionnaire de tâches et surtout, pour les smartphones rootés, de choisir la cadence du CPU.Cheetah Mobile développe un certain nombre d'applications sur Android et notamment CM Battery. L'application se base sur la technologie de Battery Doctor, développée en interne. CM Battery offre une interface relativement simple de prise en main.L'outil repère automatiquement les applications et processus affaiblissant le plus l'autonomie et retourne une liste pour fermer ces éléments. Notons la présence d'une liste blanche pour conserver en l'état une application souvent utilisée. L'option Charge Master optimise quant à elle le chargement du smartphone pour préserver la batterie.