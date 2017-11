Les meilleures applications bancaires pour mobiles

Les applis officielles des banques

Modifié le 23/11/2017 à 18h19

Pour garder leurs clients, les banques ont bien compris qu'elles doivent se mettre au goût du jour en se rendant accessibles tout le temps, et surtout n'importe où. Pour proposer des services 2.0, elles ont toutes succombé à l'appel de l'appli mobile, avec plus ou moins de réussite.Disponible suret, l'application de la Société générale est moderne et ergonomique. Facile à utiliser malgré quelques bugs à la connexion, elle nous permet notamment de:L'application Mes Comptes de BNP Paribas est disponible suret. Très complète, elle est néanmoins rendue beaucoup moins agréable à utiliser par la présence constante de publicités. Cette application régulièrement mise à jour permet par exemple de :On apprécie particulièrement d'avoir la possibilité de consulter le solde actuel, prévisionnel et à venir et les 3 dernières opérations sans avoir à se connecter à l'application.Au Crédit Agricole, ce n'est pas une mais deux applications qui sont mises à notre disposition suret. L'une pour la gestion des comptes, l'autre pour la gestion des cartes. L'application, qui sert à la gestion des compte est plutôt satisfaisante, avec une bonne ergonomie et une grande facilité d'utilisation. Elle permet de :Particulièrement moderne, l'application du Crédit Mutuel est performante tout en restant simple d'utilisation. Quelques rares bugs sont à signaler, mais cela reste marginal. Disponible suret, cette application donne la possibilité de :On apprécie tout particulièrement de pouvoir utiliser l'authentification par empreinte digitale pour se connecter à l'application.Pour une banque en ligne, il semble essentiel de posséder une application performante. Disponible uniquement suret, l'application de Boursorama Banque n'est pourtant, semble-t-il, pas franchement à la hauteur. Les utilisateurs déplorent une mauvaise ergonomie, peu de réactivité et de nombreux bugs pour ce module qui permet de :