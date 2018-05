April Update : Chrome et Cortana peuvent figer votre ordinateur

April Update : Chrome et Cortana peuvent faire buguer votre ordinateur !

À cause de Chrome, mon PC a figé : que faire ?

Utiliser la combinaison de touches Windows + Ctrl + Shift + B, pour réveiller l'écran de votre ordinateur. Vous devriez entendre un bip sonore, et voir clignoter votre écran.

Appuyer simultanément sur les boutons de volumes, pour ceux qui auraient une tablette. Vous devriez avoir les mêmes réactions que précédemment citées.

Fermer et rouvrir votre PC portable, pour tenter de le réveiller.

Modifié le 04/05/2018 à 10h50

Dans un question/réponse publié par Microsoft , on apprend que l'utilisation de Chrome ou Cortana peut faire figer l'ordinateur de ceux qui auraient (déjà) installé l'April Update. Les personnes utilisant une version antérieure de l'OS Microsoft sont donc à l'abri de ce problème.Microsoft est donc au courant de ce bug, et travaille à un correctif qui pourrait être proposé dès la semaine prochaine lors de la mise à jour du 8 mai.Avant de forcer un redémarrage, Microsoft propose quelques solutions plus douces pour votre ordinateur :Si ces solutions n'ont pas marché, vous pouvez toujours utiliser simultanément les touches Ctrl + Alt + Supp, dans l'espoir d'atteindre le gestionnaire des tâches pour arrêter l'application avec un clic droit et Fin de tâche. Si vous ne pouvez atteindre le gestionnaire des tâches, vous n'aurez malheureusement plus qu'à effectuer unen appuyant longuement sur le boutonde votre ordinateur. Attention tout de même : cette solution risque de vous faire perdre tous les documents et données non-enregistrées...