LibreOffice 6.0 : plus de puissance, de simplicité et de sécurité !

LibreOffice 6.0 : puissance, simplicité et sécurité au cœur de cette mise à jour

Une mise à jour déjà disponible en français

Modifié le 13/02/2018 à 14h48

Envie de naviguer plus rapidement lorsque vous écrivez sousou que vous créez un tableau sous? Même s'il s'agit encore d'une fonctionnalité en développement (qu'il convient d'activer manuellement, puisqu'elle pourrait rendre instable les logiciels), la Disposition des barres d'outils se dote de deux nouvelles dispositions : la Barre groupée compacte ainsi que les Onglets groupés. De nombreux boutons sont alors cachés, mais vous accédez plus rapidement à ceux que vous avez l'habitude d'utiliser.Et la liste des autres modifications est longue : ajout de nouvelles polices d'écriture libres de droit, possibilité d'enregistrer ses caractères spéciaux favoris ou encore possibilité de chiffrer tous les documents ODT avec une clé OpenPGP ne sont que 3 des nombreuses nouveautés apportées parDans, il est beaucoup plus simple d'accéder à une fonctionnalité «» du logiciel : la création de formulaires. D'un seul clic, vous pourrez naviguer dans les différents outils permettant de créer un formulaire, déplacer des champs ou exporter le formulaire en PDF. Pour, comptez sur de nouveaux modèles et un affichage en 16:9, plus pratique pour les écrans actuels.N'hésitez pas à retrouver l'ensemble des modifications apportées à la suite de logiciels directement sur le blog The Document Foundation Hâte de tester cette version 6.0 ? Il est déjà possible de télécharger LibreOffice 6.0 pour essayer toutes ces nouveautés, et profiter des nombreux autres avantages amenés par la mise à jour.Quant-à la version mobile, LibreOffice Viewer pour Android, elle devrait être mise à jour d'ici à la fin du première trimestre 2018. Cette version permettra notamment de créer de nouveaux documents et d'ajouter des photos depuis la caméra du smartphone !