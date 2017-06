Futuremark lance PCMark 10

PCMark 10 : la référence mise à jour

La dernière version de PCMark, banc de test de référence des machines de bureau, datant de 2013, l'éditeur finlandais se devait d'une petite mise à jour. C'est chose faite : nouvelle interface et nouveau, retrouvez notre test de PCMark 10 dans notre section télécharger Avec PCMark 10, Futuremark lance une nouvelle version de son logiciel permettant de vérifier les capacités des ordinateurs. Comme toujours, le logiciel base ses calculs sur des applications et programmes utilisés par les entreprises, permettant un calcul précis et fiable. Le groupe le présente surtout comme un outil, pour les entreprises, permettant de connaître les performances réelles des ordinateurs, notamment en cas d'achat groupé.Trois niveaux d'analyse sont disponibles : le test classique, un test « express » permettant d'analyser un ordinateur sur des applications courantes, et un test « étendu » qui analyse les performances nécessaires pour des tâches plus complexes, notamment celles nécessitant de grosses capacités de calcul et de grosses capacités graphiques.La version 10 de PCMark a été rendue plus facile d'utilisation et est surtout optimisée pour Windows 10. L'entreprise annonce en outre avoir réussi à diviser par 2 le temps nécessaire pour réaliser les tests par rapport au logiciel PCMark 8.Les particuliers qui veulent savoir à quel point leur ordinateur est performant, notamment les joueurs, seront heureux d'apprendre que Futuremark a, comme à son habitude, prévu une version gratuite de son nouveau logiciel. Elle sortira toutefois le 22 juin 2017 et ne comportera que le test classique.Une version avancée, permettant de réaliser les trois tests, sera disponible à la même date pour 29,99 dollars, tandis que la version professionnelle, qui sort le 5 juin 2017, offre toute la puissance de PCMark 10 pour un prix sur demande.