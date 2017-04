Sécuriser ses recherches avec l'extension Cliqz pour Firefox

Actualité sponsorisée

Modifié le 20/04/2017 à 11h53

En plus d' optimiser les recherches de l'utilisateur en termes de vitesse et de pertinence, l'extension pour Firefox CLIQZ vise à améliorer sa vie privée. En effet, à l'instar de Ghostery que l'éditeur a racheté en février dernier , le principal atout de l'extension est d'empêcher les tentatives de traçage (via scripts tiers ou cookies) afin d'accroître sécurité et confidentialité.Une fois CLIQZ installée au sein du navigateur, celle-ci vient s'intégrer sous la forme d'un bouton à droite de la barre d'adresse. D'un clic, l'utilisateur pourra y accéder à une interface permettant d'affiner la configuration du module ainsi que de constater le nombre d'actions de blocage menées sur la page en cours. Contrairement à la plupart des fonctions anti-tracking « de base » incluses dans les navigateurs modernes, le blocage ne se base pas sur un système de. À la manière d'un antivirus, CLIQZ se base en effet sur le comportement des scripts afin de définir s'ils doivent être bloqués ou non. Un système bien plus inclusif et réactif.Mais l'extension destinée à Firefox ne s'arrête pas là. En effet, afin de compléter la sécurisation des données privée, CLIQZ propose d'une part un système anti-phishing et d'autre part de privilégier par défaut les sites en HTTPS (version chiffrée du protocole hypertexte) parmi ses résultats de recherches. Un bon moyen d'adresser les différents niveaux de vulnérabilités de la confidentialité inhérents à toute navigation.Notez que l'extension offre également la possibilité de filtrer les contenus réservés aux adultes ou encore d'effectuer ses recherches par l'intermédiaire de serveurs proxys (et d'ainsi dé-corréler l'adresse IP de l'utilisateur de ses recherches).Bien que le blocage anti-tracking soit activé par défaut, l'utilisateur peut momentanément désactiver cette fonctionnalité en un clic s'il en a le besoin pour une action précise ou en cas de blocage un peu trop strict.Quand bien même le système de recherche « Human Web » grâce auquel CLIQZ brise les dépendances aux moteurs traditionnels (Google et consort) est fondé sur une base de données participative, aucune information personnelle n'est collectée. En effet, le service procède à l'anonymisation de l'ensemble des données statistiques lui permettant d'alimenter sa base.L'utilisateur peut donc, sans crainte pour sa vie privée, décider de participer volontairement au « Human Web » afin d'enrichir ou tout au moins de rendre plus pertinents les résultats des recherches des autres utilisateurs de l'extension (et du futur navigateur prévu pour bientôt).L'éditeur (éponyme) de CLIQZ pour Firefox, extension dont le code source a été rendu public, prouve qu'il est possible de proposer « de la personnalisation » sans collecter de données personnelles.