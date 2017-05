Microsoft : bientôt de nouveaux produits Surface

Une nouvelle Surface Pro 5 en vue ?

Les nouveautés à venir de Microsoft

Modifié le 05/05/2017 à 16h35

Alors que Microsoft vient de sortir le Surface Laptop, un ordinateur portable à destination des étudiants qui tourne sous Windows 10 S, un nouveau produit Surface pourrait très prochainement voir le jour.C'est en tout cas ce que laisse entendre l'invitation à une conférence de presse lancée par Microsoft. Un événement qui se tiendra à Shanghai, le 23 mai 2017. Dans un tweet, Panos Panay, le chef de la division Surface de Microsoft, a indiqué qu'il serait présent à la conférence, terminant sa publication par le hashtag #Surface. Voilà de quoi éveiller la curiosité... Toutes les hypothèses sont permises, mais le plus probable est que Microsoft présente la Surface Pro 5, dans la mesure où la Surface Pro 4 a été introduite il y a près de deux ans et que les ventes sont en baisse.Mais d'après les rumeurs, la Surface Pro 5 ne serait qu'une version améliorée de la Surface Pro 4, sans innovation majeure (le port USB-C sera par exemple absent). Mais alors, pourquoi convier la presser pour une simple mise à jour ? Microsoft pourrait bien nous réserver quelques surprises. Soit la Surface Pro 5 sera bien plus spectaculaire que ce qui est attendu, soit de nouveaux produits seront présentés. Les plus optimistes espèrent même une présentation du Surface Phone. Une éventualité pas impossible, mais qui demeure néanmoins improbable, dans la mesure où l'entreprise est toujours en cours de réflexion sur sa nouvelle gamme de smartphones.Outre la conférence Surface du 23 mai 2017, Microsoft présentera sa nouvelle version de Windows 10 du 10 au 12 mai 2017, et surtout la très attendue Xbox le 11 juin 2017, lors de la conférence E3.