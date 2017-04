Windows 10 Creators Update : une mise à jour manuelle déjà disponible

Vous pouvez désormais installer manuellement Windows 10 Creators Update

Modifié le 05/04/2017 à 17h29

Ceux qui peinent à attendre la diffusion officielle de la dernière mise à jour de Windows 10 peuvent d'ores-et-déjà, depuis ce mercredi 5 avril 2017, la télécharger manuellement. Pour cela, il leur suffit d'utiliser l'assistant de mise à niveau mis à disposition par Microsoft. A noter que cette option est destinée aux utilisateurs aguerris qui disposent d'une licence valide de Windows 10.Les utilisateurs pouvaient déjà découvrir en exclusivité la nouvelle mise à jour et laisser leurs commentaires en s'abonnant au programme de test Windows Insider. La procédure est désormais simplifiée grâce à la mise à jour manuelle puisque les utilisateurs n'ont plus besoin de souscrire à la version test.Si la date de diffusion de Windows 10 Creator est prévue pour le 11 avril 2017, tous les utilisateurs Windows ne se la verront pas proposer à cette date. A l'instar de ce qui s'est produit lors de la dernière mise à jour majeure "anniversaire", le processus sera progressif et s'étalera sur plusieurs semaines voire mois.Ce système par étape permet à Windows de bénéficier des premiers retours d'expérience des utilisateurs et de corriger les éventuels anomalies et bugs. "" a déclaré Windows dans un message posté sur son blog. En outre, le dispositif de Windows 10 Creators sera doté d'une application intitulée, qui permettra aux utilisateurs de communiquer leur retour sur les nouvelles fonctionnalités offertes par la mise à jour.