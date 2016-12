Skype Translator : la traduction automatique étendue

Plus besoin d'utiliser Skype des deux côtés de la ligne

Parler 9 langues sans les parler vraiment

Modifié le 13/12/2016 à 14h32

La fonctionnalité de traduction automatique que Microsoft déployée dans Skype vient d'être étendue par la firme de Redmond. Désormais, Skype peut traduire n'importe quelle conversation pour peu que l'un des deux interlocuteurs utilise le logiciel.Skype Translator a été déployé depuis quelques mois sur Skype, avec des retours plutôt positifs : le traducteur automatique permet de traduire 8 langues à l'oral et 50 langues à l'écrit, en cas de conversation chat sur le logiciel. Mais, jusqu'à présent, il fallait que les deux interlocuteurs utilisent Skype pour que la fonction de traduction automatique fonctionne.Désormais, ce verrou a sauté. Microsoft a annoncé le 8 décembre 2016 que la fonctionnalité Translator de Skype allait être compatible avec les appels passés vers les fixes et les mobiles du monde entier. La seule chose que nécessite Skype Translator pour fonctionner est que l'un des interlocuteurs utilise Skype (afin, bien évidemment, d'avoir accès au flux audio de la conversation).Skype Translator reste un outil assez impressionnant : le logiciel réussit à traduire neuf langues en temps réel. La traduction fonctionne dans les deux sens avec le français, le mandarin, l'anglais, l'allemand, l'italien, le portugais brésilien, le russe, l'espagnol et l'arabe. Et lorsque deux utilisateurs utilisent le chat Skype, les capacités de traduction sont encore plus élevées.A l'écrit, Skype Translator supporte 50 langues différentes. Microsoft compte bien ajouter d'autres langages dans le futur.