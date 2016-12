Windows 10 bientôt refondu par Microsoft ?

Du nouveau pour Windows 10

Windows 10 Anniversary

Nom de code Neon

Modifié le 30/11/2016 à 11h14

Rumeur en cours du côté de Microsoft : le géant américain annonce uncomplet de Windows 10, d'ici le mois de mars. Le système d'exploitation de Microsoft, le célèbre Windows, a connu bien des évolutions graphiques depuis son lancement. Windows 8 transformait déjà radicalement l'interface, et Windows 10, quant à lui, modérait ces changements par la suite.Microsoft planche à nouveau sur la question, à la recherche d'un design plus esthétique de son système d'exploitation. Cecomplet de Windows 10 ne devrait pas modifier l'expérience de l'OS. Et cela lui permettrait même d'avoir un design plus épuré et attractif. Design jugé bien souvent quelconque et triste par beaucoup d'utilisateurs.Le nom de code utilisé, en interne, pour cette nouvelle interface devrait se nommer : « Neon ». On s'oriente donc plus vers une évolution générale de l'interface, plutôt que vers des changements de fond. L'idée serait d'affiner les codes graphiques de Windows et de les unifier sur toutes les plateformes.L'annonce de ce changement pourrait avoir lieu, dans le courant du mois de mars, en marge du salon MWC, qui se tient à Barcelone et des annonces d'Apple. Microsoft tient d'ailleurs une grande conférence dédiée aux développeurs, à la fin du mois de mars, le timing semble donc idéal. La sortie effective de ces changements cosmétiques, elle, pourrait intervenir dans le dernier trimestre 2017.