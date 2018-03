ABBYY Screenshot Reader est un logiciel intéressant pour ses capacités de capture d'écran et de conversion en texte modifiable. Il est idéal pour les personnes qui cherchent à numériser des images, des PDF ou des fichiers Flash et à en extraire le texte. Une solution efficace à télécharger gratuitement en version d'essai !

Capturer une image et en extraire le texte

Ses fonctions en détail

Sa prise en main

est un logiciel spécialisé dans la capture d'écran sous Windows. Il se démarque par sa fonction de reconnaissance optique des caractères qui lui permet d'extraire le texte à partir d'une capture, d'une image ou d'un autre document.Le logiciel se présente sous la forme d'une fenêtre à partir de laquelle il est possible de configurer la zone de capture avec une zone définie par l'utilisateur, une fenêtre d'application, le plein écran ou une capture retardée de quelques secondes.La particularité du logiciel est dans sa méthode de capture, il peut ainsi extraire du texte, un tableau ou une image à partir d'une capture effectuée. Il est ensuite possible d'envoyer l'élément vers le Presse Papiers, via e-mail ou sous la forme d'un fichier TXT, RTF, DOC ou ODT pour le texte modifiable, aux formats XLS, CSV pour l'enregistrement des tableaux et enfin sous les extensions PNG, JPEG, BMP et PNG pour les images.bénéficie d'une interface minimaliste et en français, la capture est aussi simplifiée grâce au raccourci clavier « Alt+ Entrée ».