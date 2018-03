Le pense-bête par excellence

Ses fonctionnalités

Son interface

est un logiciel Windows gratuit grâce auquel il est possible d'enregistrer et gérer des notes, des bouts de texte, des images et des URL. Cet outil se charge d'enregistrer automatiquement tout ce qui est copié au sein du Presse Papiers.Il suffit d'effectuer une copie d'un fichier, de texte, d'une image ou d'une adresse web pour la sauvegarder automatiquement dans le logiciel.Contrairement aux solutions Cloud comme EverNote que l'on retrouve sur tous ses appareils,est une solution locale pour un seul PC Windows. Exit les fonctions de partage. Il est toutefois possible de définir des catégories pour classer ses items. Une vue en « tableau de bord » permet d'accéder à un calendrier qui conserve toutes les notes, images et URL sauvegardées.est un logiciel simple à prendre en main et qui permet de garder des idées sous le coude grâce à une interface soignée mais pas toujours simple à prendre en main. Notons enfin que la traduction française est à télécharger manuellement via les options et l'onglet « Translations ».