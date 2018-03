Pourquoi utiliser Asus RealBench ?

Quels sont les tests disponibles ?

Le fabricant de composants informatiques Asus propose plusieurs utilitaires dont l'outil de banc d'essai. Ce dernier utilise plusieurs applications Opensource pour tester les performances d'un PC lors de la prise en charge de tâches complexes simultanées.Réaliser de tels tests permet de comparer les performances d'un PC avant et après modification du matériel ou suite à l'overclocking du processeur, de la carte graphiques ou après des modifications effectuées au sein du BIOS.Parmi les applications et tests intégrés,propose l'exécution de scripts d'édition d'image via GIMP , la compression vidéo avec Handbrake et le rendu graphique avec LuxMark. Des tests combinés sont également exécutés pour simuler une utilisation multitâche intense.En outre, unpermet de mettre le processeur, la mémoire vive et la carte graphique à contribution pendant une durée déterminée afin de tester leur bon comportement, l'efficacité du refroidissement et les températures.Les utilisateurs de carte mère Asus et de laptops de la série G pourront charger les scores obtenus sur le site de l'éditeur pour comparer leur machine avec celles des autres utilisateurs.