À quels besoins répond Allavsoft ?

Comment faire ?

Les formats compatibles

Tout comme Freemake Video Downloader ou encore Internet Download Manager (IDM) est un logiciel Windows, aussi disponible sous macOS, qui permet de télécharger et convertir des vidéos à partir de plus d'une centaine de sites et plateformes en ligne.Il est ainsi facile de récupérer des vidéos humoristiques, des bandes annonces ou des clips musicaux à partir d'une foule de sites à l'instar de YouTube, Dailymotion, Bing, Yahoo, Facebook, les convertir au format de son choix et les organiser sur le disque dur.D'une utilisation plutôt simple, le logiciel bénéficie d'une interface intuitive pour télécharger une vidéo en trois étapes une par une ou par lots. Dans un premier temps, l'utilisateur est invité à saisir ou copier l'URL de la vidéo souhaitée puis à définir ensuite les paramètres vidéo.Il est alors possibilité de choisir en deux clics la qualité vidéo souhaitée ainsi que le format de sortie. Une fois la configuration effectuée, il suffit de cliquer sur l'icône bleue avec une flèche pour lancée le téléchargement et la conversion de la vidéo.Notons qu'il est aussi possible de passer via l'extension disponible pour les navigateurs Safari Google Chrome et Mozilla Firefox permet de télécharger des vidéos sous de nombreuses résolutions allant jusqu'au standard HD 4K et à la 3D. Parmi les formats de conversion possibles, citons notamment les extensions MP4, MOV, AVI, WMV, VOB, DV, TS, FLV, ProRes ou encore ASF pour la vidéo ainsi que les formats MP3, AIFF, WMA, WAV, AAC, FLAC ou OGG pour l'audio.La version gratuite de démonstration permet de télécharger un nombre de 5 vidéos d'un maximum de 5 minutes.