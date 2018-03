Le lecteur vidéo HD idéal ?

Les formats et standards compatibles

Ses fonctions Premium

Alors que les lecteur vidéo sont nombreux, difficile de faire un choix judicieux lorsqu'il s'agit de lire des fichiers HD. Parmi les lecteurs performants et réactifs, présentons, un lecteur vidéo disponible gratuitement et en français.Sa grande particularité ? Pouvoir lire de nombreux standards et vidéos HD sans ralentissement notamment grâce à la prise en charge des accélérations matérielles et logicielles HEVC/H.265, MPEG-4 / H.264, MPEG-2, DivX, DV, WMV et SMTPE VC-1.s'avère compatible avec les formats vidéo AVI, M2TS ? MKV, MKA, MOV, MP4, TS, MPG, M4V, VOB ou encore DIVX, les formats audio MP3, AAC, M4A et MP2 ainsi que les extensions de sous-titres TXT, SUB, SRT et SSA. Sur ce dernier point, le logiciel offre la possibilité de modifier la police de caractères, la couleur et la synchronisation des sous-titres.Alors que la version gratuite debénéficie de fonctions basiques, la version payante Premium permet la conversion et l'export vidéo, le support du standard AVCHD ainsi que plusieurs outils de post-processing.Il est possible de profiter de toutes les fonctionnalités Premium pendant une durée limitée à 30 jours. Après l'évaluation, l'utilisateur peut continuer à utiliser le logiciel avec les fonctionnalités de base.