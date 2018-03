Pourquoi télécharger RockNES ?

Ses fonctionnalités

Son interface

À l'instar de Fceux est un émulateur de la console Nintendo NES sur PC et à l'origine sous DOS. Plutôt léger et simple à configurer, cet outil permet de (re)découvrir les joies du retrogaming agrémentées de nombreuses fonctionnalités.Quelle que soit la configuration et la résolution d'écran du PC,propose plusieurs résolutions d'affichage et de mise à l'échelle. Plusieurs options audio et vidéo sont aussi disponibles pour personnaliser l'expérience de jeu selon les performances de la machine.À la différence de la console d'origine, l'utilisateur pourra effectuer des sauvegardes en cours de jeu ou encore définir la vitesse de jeu, plus ou moins rapide.Les utilisateurs avancés se tourneront vers les fichiers de configuration pour modifier les options liées au processeur et aux performances vidéo.DOS n'est jamais très loin et les nouveaux utilisateurs de Windows seront un peu déboussolés par l'interface « old school » et en anglais.