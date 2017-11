Plusieurs OS sur la même clé USB !

est un utilitaire gratuit permettant de copier plusieurs distributions Windows sur une seule et même clé USB bootable. Uniquement compatible avec les images de Windows 7, 8 et 10, il s'avère utile pour installer plusieurs systèmes d'exploitation sur une machine ou sur un réseau.Dans un premier temps, l'utilisateur est invité à choisir le périphérique USB bootable puis de sélectionner les différentes distributions de Windows. Pour se faire, deux icônes permettent de sélectionner soit un fichier ISO disponible sur le disque dur ou alors à partir d'un DVD officiel.La dernière étape consiste à choisir les différentes options pour chaque système avec notamment le système de fichiers du support USB avec les formats FAT32, NTFS et ExFAT.Au fil des versions, le logiciel s'enrichit en nouvelles distributions. L'utilisateur a ainsi les moyens d'installer une image ISO d'Ubuntu, Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu Kylin ainsi que les disques de sauvegarde pouretBien qu'en anglais,n'en reste pas mois très facile à prendre en main et à utiliser au quotidien. Notons enfin qu'il est portable et ne nécessite pas d'installation sur le disque.