Reset Windows Update Agent

est un script gratuit permettant de réparer plusieurs problèmes liés au dysfonctionnement de Windows Update. Cet utilitaire sera ainsi pratique pour les utilisateurs qui rencontrent des messages d'erreur intempestifs et dans l'impossibilité d'effectuer correctement les mises à jour de Windows.Au lancement du script, plusieurs options sont proposées et numérotées de 1 à 16 et permettent entre autres de supprimer les fichiers temporaires, de réinitialiser les paramètres Winsock et de Windows Update. Grâce à tous ces paramètres, l'utilisateur est en mesure de couvrir tous les problèmes les plus récurrents pour réparer Windows Update.Il est également possible de télécharger l'outil de diagnostic fourni par Windows, de nettoyer certains composants et d'effectuer une analyse du système. Une fois les vérifications effectuées, il est possible de redémarrer le PC et espérer avoir trouver la bonne solution au problème rencontré.Même si l'interface en ligne de commande semble rebuter les débutants,est disponible en français et s'avère très simple à utiliser.