Converseen est un utilitaire libre pour convertir, redimensionner et renommer des photos par lots simplement et rapidement. Il est simple à prendre en main et efficace sur un nombre important d'images. À vivement conseillé aux photographes !

Un as de la conversion et du traitement par lots

Comment procéder ?

Conversion vers une centaine de formats parmi les extensions TIFF, SVG, JPEG, PNG, DPX, EXR, GIF, EPS, AI ou encore PSD,

Redimensionnement des images avec changement de la résolution et conservation des proportions,

Renommage des fichiers avec numérotation et suffixe/préfixe,

Rotation et retournement des photos.

Sa prise en main

Également disponible sous Linux et FreeBSD,est un utilitaire OpenSource pour Windows permettant de convertir et de redimensionner une multitude de formats d'images par lots. Il sera apprécié des photographes débutants comme aguerris pour ces nombreux paramètres de traitement photo.L'utilisateur peut tout d'abord importer toutes les images à traiter puis définir les options de conversion :Il est alors possible d'effectuer ses modifications par lots et de lancer le processus en cliquant sur le bouton. L'ensemble est plutôt rapide.Avec son interface simple et disponible en français, en passant par les options,est facile à prendre en main et efficace pour traiter des centaines voire des milliers de clichés.