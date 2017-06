Adobe Scan, premier sur la numérisation sur smartphone ?

Adobe Scan, dans les faits

reconnaissance de texte (OCR) effectuée directement sur le téléphone

Adobe Scan, usine à gaz ?

Si depuis quelques années déjà les géants Microsoft et Evernote, avec respectivement Office Lens et EverNote , offrent la possibilité d'effectuer des numérisations de document relativement satisfaisantes grâce à son smartphone, c'est un créneau sur lequel nous attendions encore Adobe. Spécialiste du document, de la reconnaissance (OCR) et du traitement d'image, il était en effet logique que l'éditeur vienne poser sa marque dans la partie.C'est enfin chose faite avec, solution disponible sur Android et iOS et offrant d'effectuer gratuitement sur son smartphone à la fois la capture d'un document, l'optimisation de celle-ci puis, au besoin, son édition au format PDF ; une petite révolution (?) quand on sait quepar exemple nécessitait de revenir sur Word sur ordinateur afin de procéder à la reconnaissance d'écriture (ou OCR).Concrètement ce n'est malheureusement pas aussi simple. En effet, une fois téléchargée l'application il vous faudra vous connecter à votre compte Adobe pour l'utiliser (et donc, déjà, que vous en ayez un). Une fois ce fait, vous pourrez passer à la partie capture.est sensé automatiquement détecter le document que vous visez avec votre téléphone. Armez-vous de patience et d'une lumière suffisante. Une fois la première photo prise, l'application permet d'ajouter une page à son document, d'éventuellement réarranger l'ordre de celles-ci, d'effectuer des recadrages, une rotation ou de modifier le traitement des couleurs.Votre document sera ensuite enregistré pardans le Document Cloud d'Adobe et la. Cette opération peut prendre une bonne minute en fonction du document numérisé.La suite des opérations déroulera soit via l'application Acrobat Reader sur votre smartphone... soit sur votre ordinateur. Dans le premier cas et si vous ne disposiez pas de l'application de lecture de PDF, il vous faudra, de fait, la télécharger et vous connecter encore à votre compte Adobe. Une fois cela fait ne vous attendez pas à des merveilles ; vous ne pourrez qu'effectuer des annotations (notes, surlignage, soulignage, etc.) sur votre document ou des sélections de texte (à des fins de copie dans une autre app). Pour le reste, rendez-vous sur ordinateur.À la fois la démarche ne s'avère pas très fluide, mais surtout elle n'est pas très rapide. Et bien que la reconnaissance se fasse effectivement sur le smartphone, cela n'ouvre pas non plus des possibilités d'éditions incroyables.Pratique pour effectuer la sauvegarde de documents,ne se destine donc pas auxen quête d'une capture rapide dans toutes conditions. Cependant il s'agit du seul outil capable d'assembler un PDF de cette façon depuis son smartphone, ce qui est déjà très bien.