Même s'il reste compliqué à prendre en main, il reste l'un des meilleurs logiciels en termes de création et gravure musicales. Il permet de concevoir des partitions et tablatures avec l'esthétique de la gravure et la typographique de partitions traditionnelles.

À quoi sert LilyPond ?

Comment procéder ?

La communauté en ligne

est un logiciel libre et gratuit permettant de générer automatiquement des partitions à partir d'une description textuelle. Cet outil est pratique pour réaliser des partitions reprenant la typographie des graveurs de partitions des deux siècles précédents.Il permet ainsi aux utilisateurs sans connaissance en typographie musicale de concevoir des partitions de grande qualité visuelle.Le logiciel s'adresse toutefois à un public connaisseur car il ne propose aucune interface graphique. L'utilisateur doit saisir les notes et les signes d'articulation au sein d'un fichier texte et selon une syntaxe bien précise. Pour information, le logiciel utilise la notation néerlandaise par défaut.Une fois les notes saisie, l'utilisateur doit enregistrer le fichier texte au formatpuis le glisser sur l'icône du logiciel afin de générer la partition finale au format PDF. Durant cette opération,ajoute met en page la partition en positionnant les notes sur une portée et en ajustant les barres de mesure, l'espacement des notes ainsi que l'orientation des hampes.Même siest difficile à prendre en main, le logiciel bénéficie d'une grande expérience dans le domaine depuis 1996 ainsi qu'une importante communauté d'utilisateurs qui mettent à disposition guides et tutoriels en ligne.