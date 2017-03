Bien qu'encore en béta, le logiciel Twitch pour Windows est déjà stable et performant ; simple et efficace, nous le recommandons sans hésiter. Gratuite et entièrement traduite en Français, l'application Twitch est à tester et plus si affinités.

Qu'est-ce que Twitch

Que puis-je faire avec l'application Twitch ?

Comment utiliser l'application Twitch ?

est une plateforme vidéo sociale créée en 2011. Principalement dédiée au jeux vidéos, elle revendique près de 9.7 millions d'utilisateurs actifs, 2 millions de diffuseurs par mois et quelques 106 minutes visionnées par personne et par jour.L'occasion de visionner les exploits de joueurs solo ou par équipe dans les jeux les plus divers ou d'être soi-même diffuseur.Grâce à l'application, tout un chacun pourra créer un serveur de diffusion vidéo ou, plus simplement, rejoindre une communauté afin de chater, échanger par la voix, en vidéo et, bien entendu, jouer ensemble.Une fois passée l'installation du logiciel, tout utilisateur devra se connecter à son compte Twitch (ou Curse ) ou créer un compte directement au sein de l'appli.Ensuite ? Il lui suffira de rejoindre ses amis et de profiter de toutes les fonctionnalités du logiciel. Un module de recherche est disponible pour cela. Un autre module permettra de découvrir des serveurs qui intéresserait l'utilisateur.Notons enfin que l'interface des'avère ultra accessible même au sein des paramètres. Un bon point.