Si écouter de la musique sur TeamSpeak ou Discord étant auparavant compliqué et payant,vient révolutionner la donne. Il est entièrement gratuit, simple à configurer et idéal pour profiter de la musique avec vos amis et contacts. À télécharger d'urgence !

Que faire avec SinusBot ?

Comment l'utiliser ?

Son interface :

est un logiciel gratuit qui ravira les utilisateurs des logiciels de communication vocale TeamSpeak ou Discord car il permet de diffuser de la musique sur un canal de discussion. Ce robot musical offre la possibilité de passer de la musique à votre groupe d'amis et de créer une petite radio automatisée sur un serveur vocal.Toujours en version beta, il est toutefois réservé à un public expérimenté en administration de serveur vocal.Après installation, l'utilisateur peut tout d'abord définir une instance et ses options qui seront notamment les identifiants du serveur vocal TeamSpeak ou Discord , l'identité du robot et différentes options comme la diffusion du nom de la piste et de l'album en commentaires.propose au choix l'utilisation de fichiers audio du disque dur qu'il faudra charger en file d'attente ou l'une des nombreuses webradios disponibles. Une option permet également de créer des listes de lecture pour simplifier la diffusion en direct. La connexion au serveur s'effectue en un clic et diffuse automatiquement la musique chargée avec une bonne qualité audio d'ensemble.bénéficie d'une interface web intuitive et plutôt simple à prendre en main même si la traduction française se fait toujours attendre.