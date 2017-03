À quels besoins répond ce logiciel ?

Comment procéder ?

Deux versions disponibles :

Son interface

Avec une bonne réputation forgée notamment par l'antivirus gratuit Avira Free Antivirus et par la suite de sécurité Avira Internet Security , l'éditeurpropose son outil de VPN appeléL'utilisation d'un réseau privé virtuel, ou VPN, peut s'avérer pratique pour contourner des restrictions imposées par l'administrateur réseau ou directement à l'échelle d'une censure d'État. Grâce au VPN, l'utilisateur renforce drastiquement son anonymat en ligne et peut s'en servir pour modifier virtuellement sa localisation.s'installe en quelques clics et s'avère simple à configurer. Il est possible de sélectionner un emplacement virtuel parmi plusieurs choix comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Brésil, le Royaume-Uni ou encore le Japon ou le Mexique. Un simple clic sur le boutonsuffit pour activer la navigation via le VPN.est disponible en versiongratuite mais limitée à un trafic de 500 Mo par mois. La versionnécessite un abonnement payant et propose un trafic illimité et une fonction de coupure instantanée de la connexion en cas de perte du VPN.Disponible en français,est très simple à utiliser et se loge dans la zone de notification. Son interface intuitive vient dans la même lignée que les autres solutions proposées par Avira. Il est possible d'activer ou désactiver le VPN en un clic.