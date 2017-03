Iridium Browser est un navigateur web qui fait de la sécurité et de la confidentialité de l'utilisateur sa raison d'être. De nombreuses options et des services Google sont désactivés par défaut pour assurer une meilleure fluidité et éviter le pistage systématique durant notre navigation sur le web. Un navigateur web à recommander !

Pourquoi choisir ce navigateur web ?

Quelles sont les modifications apportées ?

Sa prise en main :

est un navigateur web libre basé sur le code source de Chromium . Rappelons que ce dernier sert également de base à plusieurs autres navigateurs à l'image de Google Chrome Opera ou encore Comodo Dragon À la différence de Chromium,apporte un soin particulier à protéger l'anonymat et les données privées de l'utilisateur. Pour se faire, il apporte de nouvelles fonctionnalités, en désactive d'autres afin de proposer une solution stable, fluide et sécurisée.Si l'on ne différencie pas l'interface deavec celle de Google Chrome , les améliorations sont surtout sous le capot. Côté sécurité, le navigateur web utilise une clé de chiffrement RSA de 2048 bits pour les certificats et génère une nouvelle identité WebRTC à chaque nouvelle connexion au lieu des 30 jours de Chromium.De nombreux services Google sont également désactivés pour assurer une meilleure confidentialité. Ainsi, exit les options intrusives de suivi, de traduction, d'expérience utilisateurs et des outils de pistage de Google. Autres changements, le navigateur bénéficie des moteurs de recherche DuckDuckGo et Qwant par défaut.L'utilisateur a aussi le contrôle des cookies qui sont aussi bloqués par défaut. Il en est de même pour le remplissage automatique des formulaires et des mots de passe.est disponible en français et s'avère aussi simple à prendre en main que Google Chrome dont il prend en charge les thèmes et extensions.